西武園ゆうえんちと株式会社西武ライオンズと西武鉄道株式会社は23日、2026年4月29日（水・祝）の昭和の日に「西武グループ昭和100年 SPECIAL PROJECT」の一環として、西武園ゆうえんちを舞台に「西武園エリア一日満喫イベント西武園ゆうえんち昭和の日」を開催すると発表した。昭和をテーマにした「西武園ゆうえんち」と、昭和に輝かしい歴史を築いた「西武ライオンズ」が連携し、一日を通して野球とゆうえんちの魅力を満