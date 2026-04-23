学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「DNS」はなんの略語？「DNS」はなんの略か知っていますか？ヒントは、IT用語のうち、基本的な用語に分類される言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Domain Name System」を略した言葉でした！DNSとは、人間