日本バスケットボール協会は22日、「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ 2030」の開催地として日本・東京が決まったことを発表しました。日本バスケットボール協会は2030年に行われる女子のワールドカップの開催地として招致活動を続けていましたが、22日にドイツ・ベルリンで開催されたFIBA(国際バスケットボール連盟)の中央理事会において日本・東京での開催が正式に決定しました。大会は2030年11月26日に開幕し、12月8日