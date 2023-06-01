【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人がペットケアコスメブランド「Chuck’s TOKYO」のブランドアンバサダーに就任。4月23日から中島が出演する新WEB CM「ONE is Special.」（全3篇）が公開される。 ■中島健人がわんちゃんと過ごす日常を描写 Chuck’s TOKYOは、愛犬家として知られる中島健人のライフスタイルが、ブランドの掲げる「ペットは家族」という価値観と共鳴することから、中島をブランドアンバ