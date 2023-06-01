チェルシーは22日、リアム・ロシニアー監督の解任を発表した。現在41歳のロシニアー監督は、今年1月にエンツォ・マレスカ前監督の後任として、2032年6月までの5年半契約で就任した。しかし、ここ数試合でチームは不調に陥り、プレミアリーグ第34節のブライトン戦で0−3と完敗。この結果、チェルシーはリーグ7位となり、同クラブとしては1912年11月以来となるリーグ戦5試合無得点で5連敗を喫した。これを受け、クラブ首脳陣は同