俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、妹の紗来（19）とピラティスに励む様子を公開し注目を集めている。【映像】“10kg減”が話題の本田望結や姉妹ショット（複数カット）これまでもInstagramで、印象がガラリと変わり驚きの声が寄せられた“激変”ショットや、スケートリンクでポーズを決める動画などを投稿してきた本田。21歳の誕生日を報告した2025年6月2日には「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わっ