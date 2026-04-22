◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝がプロ最多奪三振を更新している。２回まで奪ったアウトは全て三振。３回１死から田中を１２５キロチェンジアップで空振り三振に仕留めて７奪三振とし、記録を更新。さらに４回には１死一、三塁からボスラーを１５０キロで空振り三振、続く代打・辻本を１４９キロで見逃し三振に仕留め、９つ目の三振を奪った。これ