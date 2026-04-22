トヨタが目指す近未来の街「ウーブン･シティ」で、22日、新たなエリアが公開されました。（高山 基彦 アナウンサー）「裾野市にありますトヨタ自動車の旧東富士工場です。この度、新たに「ウーブン･シティ」の活動拠点として生まれ変わりました。この工場、どう変わったのか、きょうはしっかりと見ていきたいと思います」22日、公開されたのは、「インベンターガレージ」。トヨタ自動車が50年以上に