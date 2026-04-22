『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、兵庫県姫路市の女性（38）から、獅子舞が大好きな5歳の息子・ハロの願いを叶えてほしいという依頼が届く。祖父母が住む町のお祭りで獅子舞を見てからというもの、5歳児は獅子舞の虜になってしまった。依頼者が手作りした獅子頭で毎日練習している5歳児の夢は、姫路城で獅子舞を披露する姿をお友だちに見てもらうこと。それを実現するために、力を貸してほしいというのが依頼内容だ