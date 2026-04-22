気象庁は、5月から7月までの3カ月予報を発表し、全国的に暖かい空気に覆われやすいため、気温が高くなり暑くなる見通しです。気象庁によりますと、5月から7月にかけて、地球温暖化の影響や太平洋の赤道付近の東部などで海水温が高くなることなどから、全国的に平年よりも高温になる見込みです。また降水量については、全国的に平年並みの予報です。気象庁は、普段よりも早い時期に「夏日」や「真夏日」を観測し、5月から高温になる