韓国のアイドルグループ・ASTROの元メンバー・ROCKY（ラキ）氏が、日本の学生に向けた特別レッスンを開催することが決定した。東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校および東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校が、今春開設した新専攻「4年制 K-POPダンス留学専攻」のスタートを記念し、5月23日、24日の2日間にわたって実施する。【場面写真】思わずドキッ！”顔の天才”チャウヌの接近ショット今回の特別プログラムで