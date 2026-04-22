高市総理大臣は、東京・九段の靖国神社で行われている春の例大祭にあわせ、玉串料を納めました。高市総理は自民党の有村総務会長を通じ、玉串料を奉納しました。有村氏が午前7時半頃に参拝した後、記者団に明らかにしたもので、自民党総裁として私費で納めたということです。高市総理は、例大祭初日のきのう、「真榊」と呼ばれる供え物を奉納していました。一方、午前9時前には城内成長戦略担当大臣が参拝しました。今回の例大祭で