コッパ・イタリア準決勝セカンドレグが21日に行われ、インテルとコモが対戦した。セリエAで首位と5位に位置するインテルとコモによるコッパ決勝進出を懸けた第2戦。先月3日に行われたコモホームでのファーストレグを0−0のドローで終えていた中、インテルホームでの開催となったセカンドレグで決着を目指した。アウェイで勢いを持って試合に入ったコモはニコ・パスの開始4分のファーストシュートを皮切りにマルティン・バト