タレント中山秀征（58）が、21日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、習い事にまつわるエピソードを明かした。この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を語った。中山は書道を小学校1年生から始め、何と52年に及ぶという。ところが、MC明石家さんまからは「習字やろ？心を落ち着かせてしまうって、あれ。お笑い、心を落ち着かせたら