鳴門市の鳴門渦潮高校の生徒が4月20日、台湾の高校生と阿波踊りを通じて交流を深めました。鳴門渦潮高校を訪れたのは、台湾新竹市の高校「成徳高級中学校」の生徒33人です。姉妹校提携を結んでいる両校は、地域の伝統文化を伝えあう交流事業で2026年1月、鳴門渦潮高校が台湾を訪問し、今回、成徳高級中学校が徳島を訪れました。20日は、全校生徒およそ500人が参加して歓迎セレモニーが行われました。（鳴門渦潮高校 生徒会長