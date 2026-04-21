各地で大きな樹木の倒木が起きている。4月21日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京科学大学教授の中島岳志が倒木の理由を説明した。 中島「全国で倒木が相次いでいます。3月7、8日に東京・世田谷区の砧公園にある大きな木が倒れてニュースになりました。その後も色んなところで大きな木が道などに倒れるニュースが相次いでおり、樹木医の人が早く診断して切らないとみたいな話になっています。