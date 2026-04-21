タレントの小倉優子が20日に自身のアメブロを更新。長男のために作った弁当の定番メニューを公開した。【映像】小倉優子、“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開この日、小倉は「お弁当」というタイトルでブログを更新し「昨日いただいたたけのこをバター醤油で炒めました！」と調理中の様子を公開。「メインは、定番の唐揚げでした」と説明した。また、長男について「身体を大きくしたいので、なるべくカロリーが高く