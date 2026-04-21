西武鉄道は、2026年5月・6月の計5日間、10000系レッドアロー号を“走るビアガーデン”へと変貌させる「ビール特急2026」を運行します。2025年に大好評を博した本企画。今年も居酒屋「一休」とコラボし、車内に「特設バーカウンター」を設置。揺れる車内で注ぎたての生ビールとおつまみを楽しめます。今年は西武新宿発の「西武球場前行き」「西武秩父行き」「本川越行き」の3ルートを展開。なかでも埼玉西武ライオンズのレジェンド