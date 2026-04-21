赤城乳業は、4月26日「よい風呂の日」に合わせ、4月25日と26日の2日間、ひだまりの泉 萩の湯(東京都台東区)で、アイス「フロリダサンデー」のサンプリングイベントを行う。2日間はブルーベリー香る特別風呂も登場する。2日間はブルーベリー香る特別風呂も登場イベント名は「お風呂あがりに風呂(フロ)リダサンデー」。「風呂」と商品名「フロ」の語呂合わせから考えた企画で、昨年、初めて「フロリダサンデー」のサンプリングを全国