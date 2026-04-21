赤城乳業、4月25日と「風呂の日」26日にアイスサンプリング　風呂あがりに「フロリダサンデー」、東京都台東区・萩の湯で

赤城乳業は、4月26日「よい風呂の日」に合わせ、4月25日と26日の2日間、ひだまりの泉 萩の湯(東京都台東区)で、アイス「フロリダサンデー」のサンプリングイベントを行う。2日間はブルーベリー香る特別風呂も登場する。

2日間はブルーベリー香る特別風呂も登場

イベント名は「お風呂あがりに風呂(フロ)リダサンデー」。「風呂」と商品名「フロ」の語呂合わせから考えた企画で、昨年、初めて「フロリダサンデー」のサンプリングを全国の銭湯で実施したところ、合計約5000人が来場し大盛況だった。

今年は東京の萩の湯の銭湯利用者に向けて「フロリダサンデー」を2日間で計2600個配布する(おかわりOK。1人1個まで)ほか、オリジナルサウナハットやオリジナルステッカーが当たる抽選企画やコラボ装飾などを実施する。さらにイベント期間中は、ブルーベリーの香りが広がるフロリダサンデー風呂も登場させ、「銭湯×フロリダサンデー」のユニークな体験を提供する。また、先着100人限定で、6月発売予定の新フレーバー「フロリダサンデーマンゴー」を配布する。

サンプリングの告知ボードとオリジナルサウナハット

なお「フロリダサンデー」は1980年発売。一時休売したが、2020年に復活した。たっぷり入ったソースとミルクアイスが特徴で、2026年春はブルーベリー、ストロベリーともに側面ソースの糖原料の割合を本物の果実に近い割合に調整し、味わいを改良した。

赤城乳業開発マーケティング本部マーケティング部マーケティングチーム係長の佐藤信一氏によると、「フロリダサンデー」の現在のメイン購買層は30〜50代、特に40代男性が多いという。1個210mlのボリューム感と税込238円の価格のバランス、身近なパフェアイスとして支持されているようだ。「2025年の販売実績は金額ベースで前年比約10%増だった。今後の成長に向けての課題はさらに認知度を高めること」とし、銭湯でのサンプリングを通じて、普段「フロリダサンデー」と接点のない世代、層に広く商品をアピールしていくという。

赤城乳業 佐藤氏

イベントは4月25日、26日11時〜22時。ひだまりの泉 萩の湯(東京都台東区根岸2丁目13-13)。アイスは各日1300個配布予定。オリジナルグッズの配布も無くなり次第終了。