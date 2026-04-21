馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はベッラレイアが勝った２００７年のフローラＳを取り上げる。ダイワスカーレット、ウオッカと同世代。“牝馬最強世代”の中でもファンの多かったナリタトップロード産駒が、最高の輝きを放った一戦だ。直線に向いた時、目の前に立ちはだかったライバルたちの壁。それを見ても、秋山は慌てることなく、ベッラレイアを外に導いた。「追い出した時には、まだイ