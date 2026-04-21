前走のマーチＳで４着だったヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は、次走として平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）を視野に入れている。２１日、高木調教師が美浦トレセンで明かした。