前走の中山牝馬Ｓで１０着だったボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は、ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）を本線に、新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）も視野に入れる。２１日、手塚久調教師が美浦トレセンで明かした。