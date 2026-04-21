グラビアアイドルちとせよしの（26）が20日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。「お知らせ」と題し、「発売中、金のEXDVDさんの表紙・巻頭グラビアを務めさせて頂いております」と報告した。「目印は春らしいピンクのお衣装3rdトレカのアザーカットも掲載して頂いてるのでぜひ見てくださいね」などとつづり、胸元が腹付近まで大胆にカットされたデザインのピンク花柄レオタード風透け透け衣装を公