グラビアアイドルちとせよしの（26）が20日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「発売中、金のEXDVDさんの表紙・巻頭グラビアを務めさせて頂いております」と報告した。「目印は春らしいピンクのお衣装 3rdトレカのアザーカットも掲載して頂いてるのでぜひ見てくださいね」などとつづり、胸元が腹付近まで大胆にカットされたデザインのピンク花柄レオタード風透け透け衣装を公開。桜をモチーフにしたファーもコーディネートし、谷間があらわになった正面ショットや、ヒップラインや脚線美が際立つバックショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「春らしくて爽やか」「美しい〜」「超〜綺麗です」「セクシーで可愛い」「素晴らしい曲線美」「素晴らしい芸術作品のようです」「綺麗なヒップ」「張りのある桃がまた良い」「すごい衣装」「いろいろすごい」「たまらん」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガールに就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。スリーサイズはB95−W65−W98センチ。バストはHカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。