「固めプリン」を作ってみよう 根強い人気の「固めプリン」。お店で楽しむことができますが、おうちでも作ってみませんか？ 今回はクックパッドのレシピの中から味バリエ6選をご紹介します。 チーズや抹茶豆乳も美味 入れる材料を変えるだけで、洋風も和風も楽しめます。お好みの味を見つけたら、生クリームやカットフルーツを添えてプリン・ア・ラ・モード風を楽しんでも◎ チーズ味黒ごまきなこコーヒープリン抹茶豆乳チョコ