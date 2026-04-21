toiさんの漫画「お片付けは計画的に」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む散らかった部屋で、「そろそろ片付けようか」と思い立った作者。そこで、以前買った「片付け本」を見ようと思ったのですが…という内容で、読者からは「分かる」「散らかすのは一瞬なのに…」などの声が上がっています。一歩目でつまずく…あるあるすぎる“片付け”の現実toiさんは、インスタグラムで