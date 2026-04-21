【その他の画像・動画等を元記事で観る】1988年に連載が始まり、現在まで⻑きにわたって愛され続けている⼤⼈気漫画作品『アシベ』シリーズの最新作、『⼩３アシベQQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）は、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて好評放送中。この度、Hey! Say! JUMPが担当する主題