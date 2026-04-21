パリ五輪・卓球女子団体で銀メダルを獲得した平野美宇選手（26）が2026年4月16日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）とのプライベートショットを披露した。「ピューロランドへちーちゃんと遊びに」平野選手は、「サンリオピューロランド協力のもと、ピューロランドへちーちゃんと遊びに行ってきました」と報告し、志田選手とサンリオピューロランドを訪れた