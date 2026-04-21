パリ五輪・卓球女子団体で銀メダルを獲得した平野美宇選手（26）が2026年4月16日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）とのプライベートショットを披露した。

「ピューロランドへちーちゃんと遊びに」

平野選手は、「サンリオピューロランド協力のもと、ピューロランドへちーちゃんと遊びに行ってきました」と報告し、志田選手とサンリオピューロランドを訪れた様子を投稿した。「パレードやKAWAII KABUKI、キャラクターグリーティングなど、どの空間もとにかく可愛くて癒されっぱなしでした」とつづっていた。

「そして『みんななかよく』というサンリオの企業理念でもあるメッセージ性も随所に感じられて、心にもグッときました」といい、「ちーちゃんとは好きな物が沢山同じで、今回は一緒に大好きなサンリオの仲間達に会えて嬉しかったです」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、平野選手はベージュのジャケットを羽織り、黄緑のワンピースを着用。志田選手はレザージャケットを羽織って、白いハイネックトップスと黒いキャミワンピというコーデ。サンリオピューロランドをバックに、顔を寄せ合って微笑んでいた。

2枚目では、2人ともカチューシャをつけて笑顔をのぞかせていた。3枚目では、サンリオの人気キャラクター・クロミとの3ショットを披露していた。

この投稿には、「ぜーーんぶ可愛い」「美宇ちゃんかわいすぎるぅぅぅ」「やばーい！！可愛いすぎる」「綺麗になり過ぎてわからなかった！」「楽しそう」といったコメントが寄せられていた。