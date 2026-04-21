AIの進化によって「知っているだけ」の価値は急速に薄れている。では、これからの時代に本当に必要とされる力とは何か――。言語化のプロで『こども言語化大全』（ダイヤモンド社）の著者・山口拓朗氏と精神科医で『こどもアウトプット図鑑』の著者・樺沢紫苑氏の対談から見えてきたのは、AIには決して真似できない“ある力”だった。それは特別なスキルではなく、誰にでもできるシンプルな行動にあるという。なぜそれが人間の決定