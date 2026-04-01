2026年4月20日、札幌・北警察署は、札幌市北区に住む大学生の女(30)を窃盗の疑いで逮捕しました。女は2025年5月10日から16日までの間に、当別町にある大学内で、男子大学生が所有する歯科治療器具1台(時価5万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。2025年5月18日、被害にあった男子大学生が交番に相談し、事件が発覚しました。警察によりますと、女は、男子大学生が大学内に保管していた歯科治療器具を盗み、ネット上で販売してい