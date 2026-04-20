【モデルプレス＝2026/04/20】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが4月19日、自身のInstagramを更新。サウナでのビキニ姿を公開し、話題となっている。【写真】38歳大食い女王「努力を感じる体」ビキニ姿で見せた抜群スタイル◆もえのあずき、サウナでのビキニ姿公開もえのは「サウナめぐり楽しい」とつづり、写真を複数枚投稿。「これがこう4連発」と記した写真では、ブルーのシャツにグレーのワンピースを着てポーズ