日産・パイクカーシリーズ 「なんでもあり」の80年代をひとつ象徴する国産車が、日産のパイクカーシリーズだった。パイクカーの“pike”とは「槍の剣先」のこと。「トンがったクルマ」くらいの意味だろう。87年にローバーミニ風のBe-1が登場し、サファリカー風のパオが89年に続き、90年代に入ってから、フィガロが出た。1万台といわれたBe-1を初めとして、いずれも限定生産。ベ&