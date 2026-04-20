【新華社ハルビン4月20日】世界中の天文学ファンの注目を集めているパンスターズ彗星（C/2025R3）がこのところ、太陽へ接近し明るさを増している。同彗星は2025年9月に発見され、公転周期が約16万年の「長周期彗星」に分類されている。（記者/王建威）