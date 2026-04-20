現職と新人の一騎打ちとなった山形県高畠町長選挙は19日夜に行われた開票の結果、現職の高梨忠博さんが再選を果たしました。再選した高梨忠博氏（77）「若者を育てる。それから移住定住、関係人口、農業の活性化を図る。そのほかにも色々な課題があるので課題を一つ一つ解決しながら町政を運営していきたい」任期満了に伴う高畠町長選挙は、開票の結果現職の高梨忠博さん（77）が5566票を獲得し、4923票だった新人で前の町議会議員