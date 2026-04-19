とちぎテレビ 大相撲の春巡業が１９日、宇都宮市で開かれ、地元出身の若ノ勝関に観客から大きな声援が送られました。 ブレックスアリーナ宇都宮で行われた春巡業の「宇都宮場所」には、主催者発表で４８００人が詰めかけました。 最も多くの声援を集めたのは十両、西の三枚目、宇都宮市出身の若ノ勝関。今年初場所は十両優勝、次の春場所は優勝決定戦進出と大活躍で、５月１０日からの夏場所では悲願の新入幕の期