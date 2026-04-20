©ABCテレビ 世界を魅了する「令和のダンス集団」アバンギャルディが、時代が変わっても色あせない「昭和歌謡」を学び踊る「爆踊！アバンギャルディ昭和歌謡の宴」。第3回のゲストは、昭和を代表するシンガーソングライターであり、令和の今も第一線で活動を続ける渡辺真知子。実はアバンギャルディにとって、渡辺は“原点”ともいえる大切な存在なのだという。ついに念願の初対面となり、メンバーはも