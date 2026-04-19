aideu（アデュー）こと上白石萌歌（26）が19日、横浜市で開催された「JJ50thAnniversary Fest2026」でパフォーマンスした。ギターを手に登場し「こんにちはadieuと申します。『JJ』は10代の時に、あこがれのお姉さんの雑誌として読んでいました。こんなすばらしい、めでたき日に、こうして皆さんの前に立つことができて、とてもうれしく思っています」と話した。新曲「ブルーアワー」など4曲を披露した。