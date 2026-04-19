アイドルグループ「ＡＣＥｅｓ」の那須雄登（２４）が１９日にＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に出演。増加しているキッズ脱毛について持論を語った。番組では、増加傾向にある小・中学生の脱毛「キッズ脱毛」を特集した。「キッズ脱毛」について那須は「自分のことを好きになれるのはすごくいいなと思いつつ。僕も髭の脱毛してるんですけど、ただ４０代５０代になった時、髭を生やしたくなった時怖いなって」と率直に語っ