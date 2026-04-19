中山１１Ｒ・皐月賞・Ｇ１・馬トク激走馬＝カヴァレリッツォ例年、少頭数＆スローペースのトライアルから一転、フルゲート＆ハイペースとなるのが皐月賞の常。マイル戦での速い流れの経験が生きるレースなのだ。コントレイルを苦しめた２０年２着馬サリオスや、昨年の勝ち馬ミュージアムマイルが好例。ともに朝日杯フューチュリティステークスで抜群のスピード対応力を示していた。父サートゥルナーリアは１９年の皐月賞馬で、