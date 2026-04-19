ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの公式サイトが１９日に更新され、この日都立明治公園で行っているライブイベント「イ/ミュータブルハント」にファンが殺到し、体調不良者が発生したと報告した。先着順で整理券を配布していたが、「整列を一時中断させていただきました」と発表。抽選方式での受付に変更したと伝え、混乱を謝罪した。１８日と同日に東京ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でコンサートを行うミセ