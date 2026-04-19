映画監督のスティーヴン・スピルバーグ氏が、自身にとって「最も高い映画」になってしまうとして、SF大作映画「ロボポカリプス」の製作をあきらめたことを明かした。小説家のダニエル・Ｈ. ウィルソン氏が2011年に発表した同名小説の映画化を予定していたスピルバーグだが、予算2億ドル(約320億円)を投じてヒットしなかった場合、「倒産」に追い込まれることを懸念したという。 【写真】忘れられない衝撃シ&#