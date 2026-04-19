リーズ・ユナイテッド田中碧、先発時の勝率で際立つデータイングランド1部リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧が、チーム内で極めて高い影響力を示している。先発出場時の勝率において驚異的な数字を叩き出していることが明らかになった。「Opta」のジョニー・クーパー氏は、田中の存在がチームの勝利に直結している現状を詳しく伝えている。データによると、今季のリーズにおいてプレミアリーグでの先発出場時の