リーズ・ユナイテッド田中碧、先発時の勝率で際立つデータ

イングランド1部リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧が、チーム内で極めて高い影響力を示している。

先発出場時の勝率において驚異的な数字を叩き出していることが明らかになった。「Opta」のジョニー・クーパー氏は、田中の存在がチームの勝利に直結している現状を詳しく伝えている。

データによると、今季のリーズにおいてプレミアリーグでの先発出場時の勝率が最も高い2選手が算出された。その筆頭に挙げられたのが田中であり、9試合に先発して5勝を記録。「56％」という高い勝率を誇っている。これはチーム内でもトップの数字であり、2位のノア・オカフォーが記録している41％を大きく上回る圧倒的なスタッツとなっている。

この結果を受けて、クーパー氏は「今シーズンのリーズ・ユナイテッドにおいて、先発出場時の勝率が最も高い2人のプレーヤー」と田中に注目。中盤でリズムを作りながら、チームを勝利へと導くその働きを高く評価している。さらに、田中のパフォーマンスを象徴するように「2人のゲームチェンジャー」と綴っており、試合の流れを大きく変える影響力に言及した。

田中はここまで、安定した技術と献身的な運動量でリーズのサポーターからも厚い信頼を勝ち取っている。データが証明した「最高の勝率」は、まさにその貢献度の高さを物語っていると言えるだろう。プレミアリーグ残留を目指すチームにおいて、この26歳の日本人MFが担う役割は、今後さらに重要性を増していくことになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）