指原莉乃さんプロデュースのアイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」がメンバー全員で沖縄を訪れます。客席が埋まらなかった結成当初の苦い記憶から、念願の国立競技場ライブを控える現在まで、9年間の軌跡を辿ります。パラセーリングで大空を舞う姿やステーキを頬張る無邪気な姿など、メンバー全員で新たな思い出を刻みます。指原プロデューサーが流した涙の理由とは…。