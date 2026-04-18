とちぎテレビ 2026年04月18日午後1時20分ごろ、長野県北部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。 栃木県内では、震度1以上の揺れは観測されませんでした。 最大震度5強を観測したのは長野県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．０と推定されます。 全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。 【震度5強】 長野