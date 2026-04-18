俳優の荒木飛羽が１８日、都内で発売中のカレンダー「２０２６．４―２７．３ＴＯＷＡＡＲＡＫＩＣＡＬＥＮＤＡＲ」（ワニブックス）の発売記念イベントを開催。１０歳年下の弟が「癒やし」だと話した。１４年に役者デビューし、子役時代は数々の人気俳優の幼少期役を演じて注目を集めた新進気鋭の俳優。最新カレンダーのテーマは「癒やし」で、リラックスした雰囲気のパジャマ姿などを披露している。報道陣から自身の癒