「今日はいい感じで攻められていたと思います。紙一重のところもあると思う」【MLB】ドジャース 7ー1 ロッキーズ（日本時間18日・デンバー）ロッキーズの菅野智之投手は17日（日本時間18日）、本拠地のドジャース戦で4回を投げて今季ワースト5失点と崩れ、移籍後初黒星を喫した。試合前まで雪が降るなど気温1.7度と寒い中で行われた。「間違いなく人生投げた中で一番寒かったですけど。でも相手も同じ条件だったと思うんで、そこ