お笑いタレント東野幸治（58）が18日、MCを務めるABCテレビの生放送の情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。番組では米国とイスラエルとイランの紛争で緊迫する中東情勢を取り上げた。中国はホルムズ海峡の米軍による「逆封鎖」を「危険で無責任」と批判する一方、停戦に向けた米・イラン協議を後押しし、調停役を狙っていると報じられている。世界各国の首脳の「中国詣で